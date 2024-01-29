Модель у сукні з відвертим декольте продемонструвала сексуальні груди на "порно-Оскарі"

CJ Miles обрала для своєї появи вбрання з акцентом на спокусливому декольте.

Модель і порноакторка CJ Miles, яка родом із Філіпін, відвідала премію AVN Awards, що відбулася у Лас-Вегасі. Це кінонагорода американського журналу AVN (Adult Video News), яку вручають за досягнення у створенні фільмів для дорослих. Її ще називають "порно-Оскар".

CJ Miles / Фото: Getty Images

На червоній доріжці вона постала у напівпрозорій бежевій сукні максі, усипаній стразами. Головний акцент у її луку був на відвертому декольте, яке підкреслило її пишні груди. Вбрання чудово облягало її струнку і спокусливу фігуру.

CJ Miles зробила обємне укладання з локонами, макіяж із накладними пишними віями, і доповнила аутфіт сережками з камінням, золотим браслетом із камінням і довгим червоним манікюром.

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