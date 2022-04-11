Модель Victoria's Secret показала нові фото з українсько-польського кордону, де працювала волонтером

Дівчина продовжує розповідати про свій досвід волонтерства.

Модель Меггі Роулінс прилетіла до Польщі, де провела тиждень і допомагала як медсестра українським біженцям. Дівчина вже повернулася додому, але продовжує висвітлювати цю тему.

Фото: instagram.com/maggierawlins

У своїй новій публікації у Instagram модель показала нові фото з українсько-польського кордону.

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"Знімки та текст моєї подруги @soniagoydenko, яка люб'язно дозволила мені ними поділитися. "Ось кілька знімків, що демонструють суєту на українсько-польському кордоні. Ці фото зроблені на автобусній зупинці, куди йдуть біженці після того, як вони купили їжу, напої, одяг, SIM-картки, туалетне приладдя та іграшки для дітей. Люди чекають з хвилюванням, бо думають, що автобус поїде без них. Я запевняю їх, що у них є час і автобус ходить кожні 20 хвилин, і що навіть якщо вони пропустять цей, через кілька хвилин буде інший. Більшість біженців багато днів перебувають у дорозі. У дітей часто буває блювота від постійного заколисування та нудоти. Багато хто з них уже кілька днів перебуває в автобусах та поїздах. Польські військові та волонтери допомагають біженцям сісти в автобуси, допомагають їм із багажем та пояснюють їм, куди прямують автобуси. Біженці чекають на автобуси у будь-який час дня і в будь-яку погоду, щоб сісти на наступний етап своєї втомливої подорожі", — гласить підпис під фото.

Нагадаємо, Меггі Роулінс – успішна модель, а також дипломована медсестра, вона працювала волонтером у Нью-Йорку у розпал пандемії COVID-19.

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