Модель Victoria's Secret прилетіла до Польщі для роботи медсестрою та допомоги українським біженцям

Зірки зі всього світу поспішають допомагати українцям після повномасштабного вторгнення Росії.

Модель Меггі Роулінс повідомила у своєму Instagram, що прилетіла до Польщі, щоб як медсестра допомагати біженцям з України.

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"Важко описати цей досвід словами, але я була неймовірно пригніченf під час мого перебування тут, на українсько-польському кордоні... Неможливо передати, через що проходять ці люди, і я сподіваюся, що нікому з читачів не доведеться випробувати це у своєму житті..."

Я думаю, що важливо час від часу зупинятися і розмірковувати про те, звідки ви прийшли, і намагатися зробити хоч щось хороше…" — написала дівчина та подякувала волонтерам, медсестрам та лікарям організації Sauveteurs Sans Frontières, у рамках якої вона тиждень допомагала українцям.

Також Роулінс показала, що їй намалювали діти з України на згадку.

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Екс"ангел" бренду Сара Сампайо написала про Меггі у своєму Instagram і назвала її "справжнім янголом".

Instagram Сари Сампайо

Нагадаємо, Меггі Роулінс – дипломована медсестра, вона працювала волонтером у Нью-Йорку в розпал пандемії COVID-19.

Вперше у рекламі дівчина знялася ще у школі, коли їй було 15 років. Незважаючи на те, що Меггі пророкували успішну модельну кар'єру, вона закінчила медичний коледж і стала медсестрою — асистенткою доктора-онколога в одній із клінік Південної Кароліни. Але незабаром одне з модельних агенцій Маямі запропонувало дівчині контракт, від якого вона не змогла відмовитись. Роулінс співпрацювала як модель з Victoria's Secret та брала участь у рекламних кампаніях бренду спідньої білизни Intimissimi та аромату Anne Klein, а також знімалася для Maxim та Sports Illustrated.

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