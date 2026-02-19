- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 1 хв
Модель з Панами у чорному купальнику продемонструвала гарне декольте
Грейсі Бон поділилася з підписниками новим селфі.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон потішила фоловерів в Instagram новою світлиною.
Цього разу вона зробила фото перед дзеркалом. Грейсі позувала на підлозі поряд із величезним букетом білих троянд. На ній був чорний суцільний купальник з тонкими бретельками і гарним декольте, яке підкреслило її пишні груди. Бон похизувалася також тонкою талією і широкими сідницями.
У Бон було розпущене волосся, макіяж із довгими накладними віями, чорні манікюр та педикюр, золотий ланцюжок із підвіскою на шиї та золоті браслет і каблучка на руці.
Нагадаємо, Грейсі Бон показала фігуру у стильному різнокольоровому бікіні з принтом.