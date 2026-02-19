Модель з Панами у чорному купальнику продемонструвала гарне декольте

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон потішила фоловерів в Instagram новою світлиною.

Цього разу вона зробила фото перед дзеркалом. Грейсі позувала на підлозі поряд із величезним букетом білих троянд. На ній був чорний суцільний купальник з тонкими бретельками і гарним декольте, яке підкреслило її пишні груди. Бон похизувалася також тонкою талією і широкими сідницями.

Грейсі Бон

У Бон було розпущене волосся, макіяж із довгими накладними віями, чорні манікюр та педикюр, золотий ланцюжок із підвіскою на шиї та золоті браслет і каблучка на руці.

