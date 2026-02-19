ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Модель з Панами у чорному купальнику продемонструвала гарне декольте

Грейсі Бон поділилася з підписниками новим селфі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон потішила фоловерів в Instagram новою світлиною.

Цього разу вона зробила фото перед дзеркалом. Грейсі позувала на підлозі поряд із величезним букетом білих троянд. На ній був чорний суцільний купальник з тонкими бретельками і гарним декольте, яке підкреслило її пишні груди. Бон похизувалася також тонкою талією і широкими сідницями.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

У Бон було розпущене волосся, макіяж із довгими накладними віями, чорні манікюр та педикюр, золотий ланцюжок із підвіскою на шиї та золоті браслет і каблучка на руці.

Нагадаємо, Грейсі Бон показала фігуру у стильному різнокольоровому бікіні з принтом.

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie