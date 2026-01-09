ТСН у соціальних мережах

Модель з Панами у сукні з "хижим" принтом і мереживом похизувалася гарним бюстом

Грейсі Бон любить носити одяг із анімалістичними принтами.

Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Модель plus-size з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram Stories знімки свого нового звабливого образу.

Красуня одягла сукню з «хижим» принтом — леопардовим і тигровим, та ліфом із чорного мережива. Вбрання мало відверте декольте, яке чудово підкреслило її гарні пишні груди.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Бон розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і темно-бежевою помадою та довгий манікюр із декором. Шию вона прикрасила золотим лалнцюжком.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у леопардовому бікіні похизувалася величезними сідницями.

