- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 1 хв
Модель з Панами у сукні з "хижим" принтом і мереживом похизувалася гарним бюстом
Грейсі Бон любить носити одяг із анімалістичними принтами.
Модель plus-size з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram Stories знімки свого нового звабливого образу.
Красуня одягла сукню з «хижим» принтом — леопардовим і тигровим, та ліфом із чорного мережива. Вбрання мало відверте декольте, яке чудово підкреслило її гарні пишні груди.
Бон розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і темно-бежевою помадою та довгий манікюр із декором. Шию вона прикрасила золотим лалнцюжком.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у леопардовому бікіні похизувалася величезними сідницями.