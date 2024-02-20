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Модель Жизель Олівейра блиснула стрункою фігурою в рекламі спідньої білизни

Модель Жизель Олівейра блиснула стрункою фігурою в рекламі спідньої білизни

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Дівчина знялася у промокампанії лінійки спідньої білизни відомого інтернет-магазину в США.

30-річна бразильська модель Жизель Олівейра приміряла новинки від Anthropologie.

(гортайте фото вправо)

На промокадрах модель зображена в різній спідній білизні: мереживних комплектах, ефектних боді, бюстгальтерах з пуш-ап, а також у зручному одязі для дому. Дівчина позує майже без макіяжу, а її волосся укладено в природні локони.

© Instagram Жизель Олівейра
Фото: Instagram Жизель Олівейра
© Instagram Жизель Олівейра
Фото: Instagram Жизель Олівейра

Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра у своєму мікроблогу показувала, як весело проводила час на бразильському карнавалі, який нещодавно закінчився. Для такої яскравої події вона вибирала відповідні образи.

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра
Жизель Олівейра / Фото: Instagram Жизель Олівейра
© Instagram Жизель Олівейра
Фото: Instagram Жизель Олівейра

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