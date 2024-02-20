Модель Жизель Олівейра блиснула стрункою фігурою в рекламі спідньої білизни

30-річна бразильська модель Жизель Олівейра приміряла новинки від Anthropologie.

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На промокадрах модель зображена в різній спідній білизні: мереживних комплектах, ефектних боді, бюстгальтерах з пуш-ап, а також у зручному одязі для дому. Дівчина позує майже без макіяжу, а її волосся укладено в природні локони.

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра у своєму мікроблогу показувала, як весело проводила час на бразильському карнавалі, який нещодавно закінчився. Для такої яскравої події вона вибирала відповідні образи.

Жизель Олівейра / Фото: Instagram Жизель Олівейра

Фото: Instagram Жизель Олівейра

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