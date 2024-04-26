Модель Жизейль Олівейра в мікробікіні позувала біля басейну

30-річна бразильська модель Жизель Олівейра нещодавно весело проводила час на музичному фестивалі Coachella та показувала свої відверті та яскраві аутфіти щодня. Після такого яскравого проведення часу зірка вирішила влаштувати собі невеликий відпочинок біля басейну.

(гортайте фото вправо)

Вона позувала у чорному мікробікіні з жовтою окантовкою на бортику басейну на тлі двох високих пальм. На одній руці Жизель видно маленьке татуювання – схоже, у вигляді собаки породи пудель.

Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра відвідувала бразильський карнавал та показувала свої вбрання для цього яскравого заходу.

Жизель Олівейра / Фото: Instagram Жизель Олівейра

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Читайте також: