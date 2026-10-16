Модель Жизель Олівейра в мінішортах і пітоновій куртці прогулялася Міланом

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

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33-річна бразильська модель Жизель Олівейра опублікувала у своєму Instagram фотографії, зроблені на вулицях Мілана, найімовірніше, під час Міланського тижня моди.

Для вуличної фотосесії модель обрала стильний образ. Вона була одягнена в молочний топ, білі мінішорти та куртку з пітоновим принтом. Образ Жизель доповнювали туфлі-слінгбеки на підборах від Saint Laurent з металевим носком, сумка Fendi та напівпрозорі окуляри футуристичної форми.

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Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Нагадаємо, Жизель Олівейра — бразильська модель, яка прославилася завдяки участі в показах Victoria’s Secret та співпраці з провідними модними брендами. Почала працювати моделлю ще в підлітковому віці, а в 2013 році підписала професійний контракт. У 2017 році привернула увагу публіки, коли допомогла моделі Мін Сі підвестися після падіння на подіумі Victoria’s Secret. Цей вчинок широко обговорювали в ЗМІ.

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Раніше Жизель Олівейра вийшла на прогулянку в кепці від Руслана Багінського.

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