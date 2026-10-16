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- Шоу-бізнес
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Модель Жизель Олівейра в мінішортах і пітоновій куртці прогулялася Міланом
Зірка опублікувала серію фото, зроблених на вулицях італійського міста.
33-річна бразильська модель Жизель Олівейра опублікувала у своєму Instagram фотографії, зроблені на вулицях Мілана, найімовірніше, під час Міланського тижня моди.
Для вуличної фотосесії модель обрала стильний образ. Вона була одягнена в молочний топ, білі мінішорти та куртку з пітоновим принтом. Образ Жизель доповнювали туфлі-слінгбеки на підборах від Saint Laurent з металевим носком, сумка Fendi та напівпрозорі окуляри футуристичної форми.
Нагадаємо, Жизель Олівейра — бразильська модель, яка прославилася завдяки участі в показах Victoria’s Secret та співпраці з провідними модними брендами. Почала працювати моделлю ще в підлітковому віці, а в 2013 році підписала професійний контракт. У 2017 році привернула увагу публіки, коли допомогла моделі Мін Сі підвестися після падіння на подіумі Victoria’s Secret. Цей вчинок широко обговорювали в ЗМІ.
Раніше Жизель Олівейра вийшла на прогулянку в кепці від Руслана Багінського.