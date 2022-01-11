Моделі на відпочинку: Вінні Гарлоу в бікіні кольору металік позувала на яхті

27-річна канадська модель похизувалася стрункою фігурою.
Вінні Гарлоу зараз насолоджується перебуванням у Дубаї, де встигає і попрацювати, і відпочити.
Манекенниця вирушила на прогулянку яхтою, де влаштувала цілу фотосесію.
Позувала красуня у крихітному бікіні кольору металік, демонструючи струнку сексуальну фігуру.
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Кучеряве волосся вона розпустила і зробила макіяж "котяче око". На шиї у Гарлоу був сріблястий ланцюжок, у вухах – сережки-кільця.
Коли потемніло, Вінні відкрила шампанське, щоб відсвяткувати чудове завершення дня.
Ще модель у червоно-помаранчевому вбранні знялася у цікавій фотосесії у пустелі. Вона позувала також верхи на верблюді.
Нагадаємо, на церемонії Fashion Awards Гарлоу сяяла у стьобаному кроптопі та максіспідниці бежево-оливкового кольору. Доповнювали образ об'ємні рукави, трикотажні рукавички, туфлі на високих підборах та діамантові прикраси від ювелірного бренду Bvlgari.
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