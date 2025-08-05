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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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152
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1 хв

Моделі та спорт: Ізабелі Фонтана встала на голову, а Розі Гантінгтон-Вайтлі блиснула підкачаним пресом

Багато зірок приділяють велику увагу спорту, і моделі — тим більше.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Моделі регулярно займаються спортом — не лише заради фізичної форми, а й для енергії, витривалості та ментального балансу. Однак у кожної їх свій підхід і види тренувань. Наприклад, супермодель Жизель Будхен віддає перевагу кікбоксингу і карате, Карлі Клос — тренування з петлями TRX, а топмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі любить функціональні тренування з тренером — і результат не змушує на себе чекати. У своєму Instagram вона похизувалася підкачаним пресом.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель позувала в чорному топі, спортивних шортах та рукавичках.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Ще одна супермодель Адріана Ліма займається кікбоксингом та високоінтенсивними кардіотренуваннями, а 42-річна бразильська супермодель та колишня зірка бренду білизни Victoria’s Secret Ізабелі Фонтана любить йогу та пілатес. У своєму фотоблогу вона продемонструвала стойку на голові. Модель перебуває у чудовій фізичній формі.

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Легендарна модель Наомі Кемпбелл показала відео із залу, де вона на тренажері робить вправи для м’язів спини. Раніше вона, до речі, стверджувала, що не є фанаткою спортзалів, а віддає перевагу розтяжці та йозі.

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Раніше, нагадаємо, 76-річна дизайнерка Віра Вонг сходила до спортзалу і показала фото з бігової доріжки.

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