Моделі в реальному житті: Жизель Бундхен із сином заскочили на прогулянці з собакою

Супермодель Жизель Бундхен зазнімкували в Маямі під час прогулянки із сином Бенджаміном та їхнім собакою.

43-річна супермодель та її 14-річна дитина неквапливо прогулювалися вулицею, коли їх сфотографували папараці. Бундхен була одягнена у вільну білу блузку в поєднанні з підходящою парою штанів і взута у в'єтнамки. Її волосся було розпущене, а на обличчі у моделі були великі сонцезахисні окуляри.

Жизель Бундхен із сином Бенджаміном / Фото: Getty Images

Бенджамін був у чорній футболці та коротких синіх шортах і також взутий у в'єтнамки. У руках хлопець ніс спеціальний пристрій із м'ячиком для ігор із собакою.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

В інший день Бундхен сфотографували саму. Вона була в короткому білому топі та чорних лосинах. Схоже, прогулянку із собакою модель поєднала з пробіжкою.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Минулого разу ми показували фото, як Бундхен потрапила під приціл фотографів разом із дочкою Вівіан, якій 11 років. Дівчинка, схоже, поверталася із тренування.

Жизель Бундхен з дочкою Вівіан / Фото: Getty Images

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