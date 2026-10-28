Модельна кар’єра набирає обертів: 16-річна донька Моніки Беллуччі знялася у новій рекламі

Леоні Кассель, фото: instagram.com/rogervivier

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16-річна Леоні Кассель, донька італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя, продовжує робити кроки у світі моди. Цього разу дівчина стала героїнею рекламної кампанії французького бренду Roger Vivier, презентувавши взуття та сумки з нової колекції.

Леоні Кассель, фото: instagram.com/rogervivier

У рекламі також знялися акторка Зої Аджані та Джая Гарпер — донька акторки Лори Дерн. Таким чином, Roger Vivier об’єднав у одному проєкті молодих представниць відомих акторських родин.

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Леоні Кассель, фото: instagram.com/rogervivier

Леоні Кассель, фото: instagram.com/rogervivier

Леоні поступово освоюється у модній індустрії. Раніше цього року вона з’явилася на обкладинках модних журналів Vogue Italia та Numéro, а влітку дебютувала на подіумі Dolce & Gabbana на Сицилії.

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Незважаючи на знаменитих батьків, дівчина поки що лише формує власний професійний шлях. Однак нові знімання свідчать про те, що Леоні дедалі впевненіше почувається перед камерою та привертає увагу модної індустрії.

Нагадаємо, раніше Леоні Кассель у джинсах і бомбері відвідала модний захід у Парижі.

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