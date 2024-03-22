Модельєр П'єрпаоло Піччолі залишає посаду креативного директора Valentino

Хто змінить його на цій посаді, поки що невідомо.

Італійський модельєр П'єрпаоло Піччолі залишає посаду креативного директора Модного дому Valentino. У компанії він пропрацював, за його словами, 25 років.

Проте посаду креативного директора він обіймав від 2008 року — спочатку діливши її з Марією Грацією К'юрі, а після її переходу в Dior 2016-му, повністю був призначений єдиним креативним директором бренду.

Про звільнення Піччолі стало відомо зі сторінки в Instagram модельєра, де він написав прощальний пост та опублікував фото своєї команди.

"Не всі історії мають початок і кінець, деякі живуть свого роду вічним справжнім, сяючим яскравим світлом, настільки сильним, що не залишає тіней. Я в цій компанії вже 25 років, і 25 років я існую і живу разом з людьми, які разом зі мною сплели нитки цієї прекрасної історії, моєї та нашої.

Все існувало і існує завдяки людям, яких я зустрів, з якими працював, з якими ділився мріями і творив красу, з якими будував те, що належить кожному і що залишається незмінним та відчутним.

Я несу з собою цю спадщину любові, мрії, краси та людяності сьогодні та назавжди.

Всі емоції, які я відчув і які відчуваю, залишилися зі мною і носять імена людей, які піднімалися разом зі мною непрохідними і незвіданими стежками, які привели нас до прекрасних і тепер відомих панорам.

Залишайтеся зі мною, ви, хто знає, хто ви, тому що саме вам я пишу, вам я зобов'язаний цією спадщиною любові, яка є бездоганною та вічною.

Зрештою, це краса, це життя, надія, можливості та подяка, це мій народ, моє серце, це любов, яка дає тобі всі можливості у світі, особливо ті, які ти не міг собі уявити поодинці.

Дякую пану Валентино та Джанкарло Джамметті, які подарували мені свої мрії.

Спасибі кожній людині, яка так чи інакше зробила все це можливим, для мене було привілеєм та честю поділитися з вами своєю подорожжю та своїми мріями.

Стеллі було два роки, коли вона прийшла на мій перший показ мод, їй скоро виповниться 18, і днями ввечері вона запитала мене: "Як ти почуваєшся?" "Молодо і вільно", — відповів я.

Я даю тобі свої очі, щоб побачити тебе так, як я бачу.

Молодий та вільний. І сповнений мрій. Завжди.

З любов'ю, п.п.", — написав він у прощальному пості.

П'єрпаоло Піччолі / Фото: Associated Press

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