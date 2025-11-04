- Дата публікації
- Шоу-бізнес
Модні головні убори осені 2025: Андре Тан розповів на що звернути увагу
Осінь — це не лише про теплі напої й пальта, а й про деталі, які роблять образ завершеним. Не бійтесь експериментувати — головний убір може стати тією самою «вишенькою» у твоєму образі.
Берети
Вони знову у тренді. Берети мають ніжний і жіночий вигляд, а також ідеально будуть пасувати під пальто чи тренч. Якщо хочете стиль як у парижанки — обирайте темно-червоний або темно-бежевий. Доповнюйте такий образ червоною помадою.
Об’ємні шапки
Вони мають чудовий вигляд з пальтами оверсайз. Обирайте мінімалістичні кольори: сіро-бежевий, молочний або хакі.
Кашкети
Особливо варто звертати увагу на моделі зі шкіри чи твіду. Вони додають образу грайливого настрою.
Капелюхи
Обирайте фетрові з широкими крисами. З таким головним убором навіть найпростіше пальто матиме розкіший вигляд.