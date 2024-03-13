Модні повтори на "Оскарі" та Vanity Fair: хто зі знаменитостей скопіював вбрання колег

Багато знаменитостей прийшли на захід у сукнях, які усі вже бачили раніше.

96-та церемонію вручення нагород "Оскар" традиційно зібрала цього року на червоній доріжці найзнаменитіших та найталановитіших зірок. Захід щорічно стає одним з головних майданчиків, де бренди можуть презентувати свої вбрання, часто це вечірні образи створені за індивідуальним замовленням або сукні з нових колекцій, які тільки-но демонструвалися на Тижнях моди в Мілані та Парижі.

Однак цього року "Оскар" запам'ятався і тим, що багато образів були повторами того, що одягали інші знаменитості раніше. У цій добірці пропонуємо подивитись надеякі з таких суконь.

Да'Він Джой Рендольф та Олівія Палермо

Цього року акторка Да'Він Джой Рендольф отримала свій перший "Оскар" у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" за роботу у фільмі "Залишені". На церемонію вона прийшла в приголомшливій блакитній сукні від Louis Vuitton з галтером та величезними пишними рукавами.

Проте сукня жінки не дуже й оригінального дизайну, оскільки раніше у подібній на червонв доріжкв Венеційського кінофестивалю вийшла Олівія Палермо. Сукня Олівії була від Tamara Ralph із кутюрної колекції осінь-зима 2023

Фото: Associated Press

Аня Тейлор-Джой та Наталі Портман

Аня вирішила на "Оскарі" викликати фурор одягнувши репліку культової сукні від Dior. Однак у схожому вбранні торік на червоній доріжці Каннського кінофестивалю сяяла Наталі Портман.

Фото: Associated Press / Getty Images

Мері Стінберджен і Дуа Ліпа

Акторка Мері Стінберджен віддала перевагу лаконічній сукні з пряжкою на грудях і розрізом на спідниці від бренду Tom Ford, але в грудні 2023 року співачка Дуа Ліпа одягла таку саму сукню на галаконцерт The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala.

фото: Associated Press

Леа Льюїс та Волліс Дей

Льюїс одягла на "Оскар" сукню від бренд Lever Couture, заснованого українкою Лесею Верлінг'єрі, яка мешкає та працює у Лос-Анджелесі. Вбрання рожевого кольору було практично копією сукні, яку бренд зробив для акторки Волліс Дей, яку та одягла на церемонію BAFTA 2023 року.

фото: Associated Press / Getty Images

Лорен Санчес та Тіна Кароль

Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса теж одягла вбрання від Lever Couture. Червона сукня мала розкішний вигляд на фігурі Лорен, але у подібному раніше на сцені з'являлася українська суперзірка Тіна Кароль.

фото: Associated Press / Тіна Кароль

Жанна Робертс Рассі та Сара Джесіка Паркер

Журналістка Жанна Робертс Рассі щороку відвідує "Оскар", де бере інтерв'ю у знаменитостей і цього року віддала перевагу сукні від Oscar de la Renta з колекції осінь-зима 2023. У цьому вбранні вона мала дуже милий вигляд, але раніше таку саму сукню носила в серіалі "І просто так..." героїня Сари Джессіки Паркер – журналістка Кері Бредшоу.

фото: Associated Press / instagram.com/justlikethatmax

Сідні Свіні та Анджеліна Джолі

Молода акторка з'явилася цього року не на "Оскарі", а на афтепаті Vanity Fair. На ній була вінтажна сукня кольору слонової кістки, створена модельєром Марком Боувером. Точно в такій же сукні 2004 року на червону доріжку "Оскара" вийшла Анджеліна Джолі.

Фото: Associated Press / Getty Images

Періс Гілтон і Кендалл Дженнер

Голлівудська білявка одягла на вечірку Vanity Fair ніжно-бежеву сукню від британського бренду Sabina Bilenko, який був заснований уродженками Казахстану сестрами-близнючками Сабіною та Діаною Біленко. Але оригінальною сукню назвати складно, оскільки в практично в ідентичному вбранні раніше відвідала Met Gala модель Кендалл Дженнер.

Фото: Associated Press

Келлі Роуленд і Мерая Кері

Келлі одягла на Vanity Fair чорно-біле вбрання від Nina Ricci з колекції весна-літо 2024, але практично в ідентичному вбранні, тільки червоного кольору, виступила на сцені Мерая Кері.

фото: Associated Press / Getty Images

Емма Чемберлен та Меган Маркл

Блогерка Емма Чемберлен вирішила піти перевіреним шляхом, адже попри те, що її вбрання було від Thom Browne, воно практично повністю (не враховуючи декольте) повторював лук герцогині Сассекської від Givenchy.

Фото: Associated Press

Кріссі Тейген та Селена Гомес

Ексмодель одягла на вечірку Vanity Fair вбрання від Oscar de la Renta, але практично ідентичну сукню носила співачка та актриса Селена Гомес на врученні нагород MTV Video Music Awards 2023.

Фото: Associated Press

Єва Гевіган та Емілі Блант

13-річна онучка Стівена Спілберга супроводжувала дідуся на червоній доріжці "Оскара". На юній красуні була блакитна сукня від Oscar de la Renta з колекції весна-літо 2024, яку нещодавно носила також номінантка на "Оскар" Емілі Блант.

Фото: Associated Press

Читайте також: