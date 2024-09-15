Модний експеримент: блогерка перевірила туфлі Керрі Бредшоу із "Сексу і міста" на зручність

Іноді нам здається, що туфлі в цьому серіалі ідеальні та дуже зручні, адже Керрі в них просто пурхає, проте це виявилося не зовсім так.

Усі шанувальники серіалу "Секс і місто" знають, що головна героїня Керрі Бредшоу була схиблена на взутті і була готова витрачати на нього більше, ніж могла собі дозволити. Практично постійно протягом усього серіалу нам акцентували увагу на її любові до туфель Manolo Blahnik, які цей серіал зробив найбажанішим взуттям для багатьох жінок.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу/фото: скріншот з відео

У третьому сезоні серіалу Керрі демонструє яскраві гостроносі нові мюлі з пряжками, у яких яскрава устілка та картатий принт.

Ця пара взуття стала буквально культовою, але чи замислювалися ви коли-небудь, чи зручні такі туфлі з огляду на їхню ціну?

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу/фото: скріншот з відео

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу/фото: скріншот з відео

Блогерка із Нью-Йорка Рената Д'Агрелла Кенен знайшла таку саму пару як у героїні серіалу у вінтажному магазині і вирішила перевірити мюлі на зручність. Рената прогулялася в них вулицями міста.

Рената Д'Агрелла Кенен/фото: Renata D'Agrella Kenen

"Давайте подивимося, скільки кварталів Нью-Йорка знадобиться, щоб мої ноги заболіли в цих туфлях на підборах Manolo Blahnik", — каже у відео дівчина. "Ці туфлі буквально були показані в "Сексі і місті" самою Керрі Бредшоу. Вони вінтажні, і я купила їх у The RealReal менш ніж за 200 доларів. У них підбори-шпильки. Мені замінили цю набійку внизу у чоботаря, і вони були зроблені в Італії. Передня частина туфель з тканини, а підошва — зі шкіри. Вони роблять мої ноги приголомшливими, але давайте подивимося, як вони поведуть себе".

Рената Д'Агрелла Кенен/фото: Renata D'Agrella Kenen

"Я важко йшла в них від свого офісу до вхідних дверей", — каже далі Рената і зазначає, що вони дуже нестійкі.

Рената Д'Агрелла Кенен/фото: Renata D'Agrella Kenen

"Подушечки моїх стоп одразу ж запалали, бо підошва цих туфель була настільки тонкою, що створювалося відчуття, ніби я йду голою землею. Жодної амортизації, ніякого комфорту взагалі. Я буквально пройшла лише чверть кварталу в цих туфлях, перш ніж розвернулась. Це близько 300 футів (приблизно 100 метрів – ред). Ці туфлі, можливо, схвалені Керрі Бредшоу, але вони незручні, тому вони не схвалені Ренатою”, – підсумувала блогерка.

"Я ніколи не позбудуся цих туфель, тому що вони є частиною історії "Сексу і міста" і моєю найкращою знахідкою на The RealReal, але вони такі незручні", — додала дівчина у підписі під своїм роликом.

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