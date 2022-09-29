Модний конфуз: американска акторка одягла на галаконцерт невдалу "голу" сукню

У Нью-Йорку, у театрі Девіда Коха, відбувся щорічний осінній галаконцерт New York City Ballet Fall Fashion. На заході зібралися знаменитості і дизайнери, щоб показати свою любов до двох мистецтв: балеті і моди.

Серед зірок нашу увагу привернула американська акторка, продюсерка і ЛГБТ-активістка – Лаверна Кокс. Жінка обрала відверте, але невдале вбрання для івенту.

Лаверна Кокс / Фото: Associated Press

На ній була екстравагантна прозора металева сукня з кутюрної колекції осінь-зима 2017 року голландського бренду Iris Van Herpen. Вбрання було трішки замалим для Лаверни в області декольте, частина її грудей випадала по боках і це мало негарний вигляд.

Лаверна Кокс / Фото: Associated Press

Сукню Кокс скомбінувала із пластиковими туфлями і екстравагантною сумочкою кольору металік. Акторка зробила високий пучок, макіяж із акцентом на срібно-сірих тінях і прикрасила вуха цікавими біло-чорними сережками.

Лаверна Кокс / Фото: Associated Press

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