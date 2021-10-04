Модний конфуз: Діта фон Тіз засвітила груди на світському заході

Королева бурлеску Діта фон Тіз відвідала вчора захід CineMode, яким займався дизайнер Жан-Поль Готьє.
Виставка проводилася в Парижі і була присвячена силі жінок, а представлені на ній були наряди різних кіногероїнь різних років.
Для своєї появи артистка вибрала довгу шифонову сукню на одне плече від бренду Jean Paul Gaultier шоколадного кольору з оригінально оформленими декольте, яке складалося з широких смужок, що прикривали груди.
Але ось лише через такий крій з Дітою трапився невеликий модний конфуз — смужки сукні постійно сповзали і оголювали соски зірки. Пізніше вона просто накину на плечі пальто, щоб більше не привертати уваги.
Проте образ королева бурлеску доповнила чорними туфлями, клатчем на ланцюжку і високими рукавичками. Волосся зірки було укладене в її улюблену зачіску в стилі ретро, а на губах була червона помада.
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