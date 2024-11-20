Модний конфуз: дві акторки прийшли у схожих сукнях на світський захід

Модні повтори — не рідкість серед зірок, але щоб дві відомі особистості одягли однакові або хоча б схожі сукні на одну червону доріжку — буває все ж таки не часто.

Така ситуація сталася цього тижня із двома американськими акторками — Зої Салданою та Монікою Барбаро. Обидві жінки з'явилися на заході ELLE Women in Hollywood у вбраннях від Модного дому Schiaparelli з колекції весна-літо 2025. Обидві сукні були із щільного джинсу, але лише різних кольорів.

Зої Салдана віддала перевагу темному кольору вбрання. У її сукні були світлі прострочення та блискавка спереду. Носила її вона у поєднанні з босоніжками відтінку пудри, масивними сережками, а також винною помадою та манікюром.

Зої Салдану / Фото: Associated Press

Моніка Барбаро одягла вбрання бежевого кольору, у якого була золота блискавка. У її вбрання, як і у того, що носила Зої, була бретелька-галтер і прострочення. Сукню вона носила у поєднанні із сатиновими туфлями від Schiaparelli та золотими прикрасами.

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що такий самий модний конфуз трапився з акторками Брі Ларсон і Александрою Даддаріо. Обидві зірки прийшли на пресконференцію у чорній сукні у принт polka dot від бренду Dôen.

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