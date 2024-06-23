Модний конфуз: дві відомі акторки прийшли на захід у однакових сукнях

Модні повтори не рідкість серед знаменитостей, але випадки, коли у двох однакових сукнях відомі особистості з'являються на тому самому заході буває не часто.
Подібний модний конфуз стався з американськими акторками Александрою Даддаріо та Брі Ларсон.
Обидві зірки прийшли на пресконференцію Filming Italy 2024, яка відбувалася у місті Кальярі, що у столиці італійського острова Сардинія. На жінках були чорні сукні в принт Polka Dot від бренду Dôen. Ці вбрання також мали тонкі бретельки, невеликі складки на животі і бант на грудях.
Брі поєднала сукню з лаконічними чорними мулями на підборах та кількома прикрасами. Волосся вона розпустила і уклала на один бік.
А ось Александра носила вбрання у поєднанні з білими кросівками від Céline та годинником на зап'ясті.
Побачивши, що одягли однакові сукні, Брі та Александра лише посміялися із ситуації і навіть зробили парне фото з колегою – актором Джоном Девідом Вашингтоном, який відомий за фільмом "Тенет".
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