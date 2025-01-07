Модний конфуз: на Кайлі Дженнер репнула гламурна сукня просто на "Золотому глобусі"

Такі інциденти трапляються навіть із багатими красунями, які ретельно готуються до своїх виходів.
Американська зірка реалітішоу — 27-річна Кайлі Дженнер — прийшла на "Золотий глобус" як "плюс один". Вона супроводжувала свого бойфренда Тімоті Шаламе, який був серед номінантів у категорії "Найкращий актор у драматичному фільмі".
Дівчина одягла на церемонію гламурну металізовану сукню від Versace із колекції 1999 року. Це було вбрання з дуже глибоким декольте, тонкими бретельками, декором та голою спиною.
Однак ця вінтажна сукня серйозно підвела знамениту красуню, адже порвалася під час церемонії. Вбрання не витримало і репнуло на стегні, через що з'явилася досить велика дірка, з якою Кайлі ходила і фотографувалася протягом усього вечора.
Нагадаємо, що також модний конфуз раніше стався з 13-річною дочкою Ніколь Кідман — у дівчинки порвалися капронові колготки на світському заході.
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