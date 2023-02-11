Модний конфуз на Тижні моди: дві зірки одягли схожі сукні-комбінації

Попри те, що вбрання були дуже схожі, знаменитості їх поєднували з різними аксесуарами.

Повтори вбрання серед зірок не рідкість, але щоб вони одягали схожі чи навіть однакові сукні на один захід – це вже трапляється не часто. Проте минулої п'ятниці на показі бренду Rodarte, яких минув у межах Тижня моди, засвітилося аж дві такі зірки.

Не пощастило цього разу акторці Моллі Рінгуолд, найбільне відомій у співпраці з режисером Джоном Г'юзом у 1980-х роках, оскільки знялася у кількох його дуже успішних картинах, серед яких був уже культовий фільм "Клуб Сніданок".

54-річна акторка прийшла на фешншоу у ніжно-рожевій сукні-комбінації з мереживом на грудях. Вбрання вона доповнила червоними туфлями, помадою та рожевим клатчем. Також вона одягла білу коротку шубу зі штучного хутра. Сукня Моллі мала ще й пишні рукави-ліхтарики, але їх видно через шубу не було.

Моллі Рінгуолд / Фото: Getty Images

У дуже схожій сукні від цього ж бренду на показ прийшла і 22-річна Шарлотта Лоуренс – співачка та модель. Сукня дівчини була трохи іншого відтінку, а також мала тонкі бретельки, але у всьому іншому дуже нагадувала сукню зірки 80-х. Образ Шарлотта доповнила лаконічними босоніжками зі стразами, а волосся просто розпустила.

Шарлотта Лоуренс / Фото: Getty Images

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