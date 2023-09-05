Модний повтор: дві знаменитості з'явилися в Італії в однакових сукнях Saint Laurent

Під час 80-го Венеційського кінофестивалю супермодель Адріана Ліма та італійська акторка Свева Альвіті одягли однакові коштовності, але це був не єдиний повтор на цьому заході.

Подібний конфуз стався також із впливовою бразильською модною блогеркою Тасією Навес та іспанською акторкою Міленою Сміт. Обидві знаменитості з'явилися в чорних сукнях від Модного дому Saint Laurent з колекції осінь-зима 2023. Сукня характерна тим, що на ній немає жодного декору, а рукавички з'єднані з самою сукнею, також у вбрання немає бретельок, але спереду його прикрашає невелике драпування та декольте-серце.

Тасія з'явилася у цьому вбранні на благодійній вечірці amfAR Gala Venezia 2023, яка відбулася у межах кінофестивалю. Образ інфлюєнсерка доповнила діамантовими коштовностями від Damiani.

Тасія Навіс / Фото: Getty Images

А ось образ Мілени Сміт був більш готичним, оскільки вона доповнила його червоною помадою, гладкою зачіскою та коштовностями від Bvlgari у вигляді змій.

Мілена Сміт / Фото: Getty Images

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