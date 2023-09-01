Модний повтор: зірка соцмереж відвідала кінофестиваль у вбранні, як у Іванки Трамп та Кейт Міддлтон

Камілла Боніарді, більш відома в соціальних мережах як Camihawke, одна з найпопулярніших дівчат Італії, оскільки має понад 1 мільйон підписників у Instagram, також вона письменниця і подкастерка.

Цього року Камілла з'явилася серед гостей Венеційського кінофестивалю у розкішній сукні від бренду Jenny Packham.

Вбрання було довгим, ніжно-бірюзового кольору, а також повністю було розшита камінням, бісером та лелітками.

Камілла Боніарді, більш відома у соціальних мережах Camihawke / Фото: Getty Images

Особливістю сукні була накидка-кейп із напівпрозорого шифону та широкі плечі. Також вона одягла прикраси від бренду Leo Pizzo — сережки та обручку.

Камілла Боніарді, більш відома у соціальних мережах Camihawke / Фото: Getty Images

Однак цю сукню ми зовсім нещодавно вже бачили, але на Іванці Трамп – дочці скандального американського мільярдера та експрезидента. Жінка одягала таке саме вбрання на бат-міцву своєї дочки.

Іванка Трамп із сім'єю / Фото: Instagram Іванки Трамп

Ба більше, 2021 року на прем'єру фільму про Джеймса Бонда, яка відбулася в Королівському Альберт-Холі, принцеса Уельська приїхала у схожій сукні, але золотого відтінку. Розкішне вечірнє вбрання було повністю розшите лелітками та камінням, мало глибоке V-подібне декольте та кейп-накидку.

Кейт та принц Вільям на прем'єрі "Джеймса Бонда" / Фото: Associated Press

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