Модний прогріх: Періс Гілтон з'явилася в ефірі у різних туфлях

Зірка вміє жартувати з себе.

40-річна діва реаліті Періс Гілтон, яка восени вийшла заміж за Картера Реума, з'явилася нещодавно у розважальному шоу The Tonight Show у Нью-Йорку.

Періс Гілтон / Getty Images

Зірка одягла для ефіру зелену сукню з лелітками від бренду Giuseppe di Morabito, проте з туфлями у неї вийшов модний промах, адже на зірці було дві різні туфлі. Один туфель Періс був лаконічним і бежевим від Giuseppe Zanotti, а другий прозорим і прикрашеним стразами. Зрозуміло, що одягла різні туфлі дівчина заради жарту та хайпу, але The Tonight Show з її образом одразу ж змонтували кумедне відео під пісню Kreepa Oh No.

Після рекламної паузи знаменитість перевзулась у однакові туфлі. У програмі Періс розповіла про своє казкове весілля, реаліті-шоу Paris in Love, як вона знайшла весільне натхнення у Лас-Вегасі, і про випуск власної серії NFT.

