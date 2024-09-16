Модний провал на "Еммі-2024": Ріта Ора та Ейса Гонсалес одягли однакові сукні

Обидві були у рожевих сукнях Tamara Ralph із кутюрної колекції осінь-зима 2024.

Модні повтори не рідкість серед знаменитостей, але щоби дві жінки одягли практично ідентичні вбрання на одну червону доріжку — такого стилісти намагаються не допускати.

Однак винятком стала церемонія "Еммі" цього року, адже сукні рожевого кольору зіграли злий жарт із двома зірками.

Британська співачка Ріта Ора одягла на червону доріжку шифонову сукню-бюстьє з об'ємною накидкою з пір'ям. Вбрання артистки було від бренду Tamara Ralph.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Однак світло-рожеву сукню без бретельок і з пір'ям від бренду Tamara Ralph вирішила одягнути і мексиканська акторка Ейса Гонсалес. Сукню дівчина носила у поєднанні з прикрасами від David Yurman та взуттям від Jimmy Choo.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Хоча сукня Ейси була з іншої тканини, фасону і повністю розшита лелітками, не можна не помітити схожість.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

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