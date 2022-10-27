Модний скандал: співачку Луну розкритикували через фотосесію для португальського Vogue

Співачка Луна опинилася у центрі скандалу через проєкт для португальського Vogue, в якому взяла участь. На знімках дівчина позує у відомих брендах Balenciaga, BEVZA, Vita Kin, а темою для фотосесії стали жахіття, які пережили українці за останні вісім місяців війни: біль, втрата, міграція, емоційна гойдалка, нескінченне читання стрічки новин, спроби врятувати своє життя за двома стінами, насильство.

"8 місяців повномасштабного вторгнення, 8 місяців і 8 років війни. Що відчуває український народ, і який вплив війна зробила на його поведінку, життя та дії від початку російського вторгнення? Вас переслідує страх? Втрата, тривога, гнів, смуток, провина..? Чи, скоріше, надія та сміливість, чи навіть злиття їх усіх у спіраль емоцій, яку неможливо описати і нестерпно пережити? Можливо, всі ці та навіть інші почуття знайдуть відгук у будь-якого українця, і наступний мистецький проєкт хотів втілити в образи те, що не можна проілюструвати, тільки пережити.

Цей погляд у саме серце і проблем, з якими кожна людина зіткнулася і мала зіткнутися протягом усієї війни, походить від людини, яка була в епіцентрі подій і вирішила залишитися у своїй зруйнованій країні, хоч би як фатально це не було.

Змахнути крилами, щоб боротися. Допомагати. Вижити. Залишатися", — йдеться у виданні.

(Щоб переглянути всі фото з проєкту, гортайте галерею Instagram праворуч)

Однак після того, як ці фото опинилися в Мережі, багато хто їх розкритикував і звинуватив Луну та її команду в романтизації та гламуризації війни.

Співачка вирішила відповісти та розмістила пост у Instagram.

"Мистецтво буває різним і говорить різними мовами. Завдання мистецтва — не поставити крапку, єдину для всіх думку. А привернути до чогось увагу та спровокувати діалог. Іноді гострий. Під час війни, звісно, гострий. Але якщо оминати болісні теми, чи зустрічати їх лише жалісним мовчанням, чи табувати — проблема нікуди не зникне. Жертви насильства — це не християнські мученики з ікон, а живі люди, які самі жили у гламуризації, щось носили, читали, купували. Відокремлювати їх тепер кудись у чб трагедію, а світ глянцю — до іншого кошика, це якраз і не зрілість. Коупінг для себе та стигматизація жертви в суспільстві. Моя позиція така, і я буду далі говорити про те, що мені болить. Зрозумієте або не зрозумієте. Але не користувачам соцмереж вирішувати, кого кенсилити чи хейтити. Не кажучи вже про те, що кенсилинг — це та сама форма насильства, Тільки ґвалтівник рукою рот закриває, а ви — віртуально", — написала Місяць.

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