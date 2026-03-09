ТСН у соціальних мережах

Модний лайфгак від Вікторії Бекхем: дизайнерка показала, як стильно носити жакет

Вікторія Бекхем знову повернулася на Тиждень моди в Парижі з колекцією на сезон осінь-зима 2026.

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Образи, які дизайнерка презентувала на подіумі поєднували вишуканий пошив, елегантні тканини та розкішні вечірні образи. Під час створення колекції Вікторія надихалася роботами художниці в стилі ардеко Тамари Лемпицької.

Та не лише речі на подіумі були у центрі уваги, а й образ самої пані Бекхем, адже Вікторія на показ прийшла у стильному чорному костюмі з подовженим жакетом та прямими довгими штанами, які носила з тонким поясом та білою майкою.

Однак можна помітити, що жакет Бекхем носить незвично, адже один рукав у неї прямий, а інший трохи піднятий. Щоб досягти такого ефекту дизайнерка використала лайфгак, який став помітним, коли вона підняла руку, щоб привітати публіку та подякувати — на її руці була спеціальна річ, яка затискала рукав і тримала його, ймовірно то була резинка чи браслет.

Це давній лайфгак, який можна використовувати на обох руках, щоб зробити рукави жакета три четверті — це робить образ розслаьленішим та стильним.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Також підтримати дизайнерку того дня прийшла її родина, однак крім старшого сина Брукліна.

