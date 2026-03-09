- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
Модний лайфгак від Вікторії Бекхем: дизайнерка показала, як стильно носити жакет
Вікторія Бекхем знову повернулася на Тиждень моди в Парижі з колекцією на сезон осінь-зима 2026.
Образи, які дизайнерка презентувала на подіумі поєднували вишуканий пошив, елегантні тканини та розкішні вечірні образи. Під час створення колекції Вікторія надихалася роботами художниці в стилі ардеко Тамари Лемпицької.
Та не лише речі на подіумі були у центрі уваги, а й образ самої пані Бекхем, адже Вікторія на показ прийшла у стильному чорному костюмі з подовженим жакетом та прямими довгими штанами, які носила з тонким поясом та білою майкою.
Однак можна помітити, що жакет Бекхем носить незвично, адже один рукав у неї прямий, а інший трохи піднятий. Щоб досягти такого ефекту дизайнерка використала лайфгак, який став помітним, коли вона підняла руку, щоб привітати публіку та подякувати — на її руці була спеціальна річ, яка затискала рукав і тримала його, ймовірно то була резинка чи браслет.
Це давній лайфгак, який можна використовувати на обох руках, щоб зробити рукави жакета три четверті — це робить образ розслаьленішим та стильним.
Також підтримати дизайнерку того дня прийшла її родина, однак крім старшого сина Брукліна.