Модний прол: Ешлі Робертс прийшла на прем'єру фільму в сукні з вирізами та потертих туфлях

Вона відвідала світову прем’єру другої частини фільму «Wicked: Чародійка», який став екранізацією бродвейського мюзиклу. У фільмі головні ролі зіграли Аріана Гранде і Синтія Еріво, але Ешлі була така ефектна, що затьмарила вбранням навіть їх.

Вона одягла сріблясту сукню з довгими розкльошеними рукавами від бренду Di Petsa, вбрання від якого раніше також носила Белла Хадід. Сукня мала довгу й асиметричну спідницю з подолом, який волочиться підлогою, і дуже приголомшливий високим розрізом.

Верхня частина сукні також мала вирізи і була прикрашена перлинами. Дизайн тканини виконаний таким чином, що здавалося — тканина мокра. Але насправді це був хитрий прийом бренду, який створює на тканині спеціальні складки, що і створюють таку ілюзію мокрої тканини.

Ешлі доповнила сукню туфлями від Christian Louboutin, але їх їй явно потрібно було замінити, адже пара, яку обрала зірка, була помітно потертою і в деяких місцях навіть подертою. На тлі її гарної сукні, це взуття здавалося дивним вибором.

Минулого року вона теж відвідувала прем’єру першої частини фільму «Wicked: Чародійка», але того разу її лук був ідеальним — зірка з’явилася перед фотографами в смарагдовій довгій сукні з декольте.

