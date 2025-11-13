ТСН у соціальних мережах

Модний прол: Ешлі Робертс прийшла на прем'єру фільму в сукні з вирізами та потертих туфлях

44-річна Ешлі Робертс — ексзірка гурту The Pussycat Dolls і ведуча на британському радіо, — з’явилася на заході в Лондоні.

Ешлі Робертс

Ешлі Робертс / © Associated Press

Вона відвідала світову прем’єру другої частини фільму «Wicked: Чародійка», який став екранізацією бродвейського мюзиклу. У фільмі головні ролі зіграли Аріана Гранде і Синтія Еріво, але Ешлі була така ефектна, що затьмарила вбранням навіть їх.

Ешлі Робертс / © Associated Press

Ешлі Робертс / © Associated Press

Вона одягла сріблясту сукню з довгими розкльошеними рукавами від бренду Di Petsa, вбрання від якого раніше також носила Белла Хадід. Сукня мала довгу й асиметричну спідницю з подолом, який волочиться підлогою, і дуже приголомшливий високим розрізом.

Ешлі Робертс / © Associated Press

Ешлі Робертс / © Associated Press

Верхня частина сукні також мала вирізи і була прикрашена перлинами. Дизайн тканини виконаний таким чином, що здавалося — тканина мокра. Але насправді це був хитрий прийом бренду, який створює на тканині спеціальні складки, що і створюють таку ілюзію мокрої тканини.

Ешлі доповнила сукню туфлями від Christian Louboutin, але їх їй явно потрібно було замінити, адже пара, яку обрала зірка, була помітно потертою і в деяких місцях навіть подертою. На тлі її гарної сукні, це взуття здавалося дивним вибором.

Туфлі Ешлі Робертс / © Associated Press

Туфлі Ешлі Робертс / © Associated Press

Минулого року вона теж відвідувала прем’єру першої частини фільму «Wicked: Чародійка», але того разу її лук був ідеальним — зірка з’явилася перед фотографами в смарагдовій довгій сукні з декольте.

Ешлі Робертс / © Associated Press

Ешлі Робертс / © Associated Press

Образи Ешлі Робертс на вулицях Лондона (117 фото)

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

