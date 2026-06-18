"Моя кохана людина": Ліндсей Логан опублікувала рідкісні фото з чоловіком-фінансистом

Ліндсей Логан із чоловіком, фото: instagram.com/lindsaylohan

Реклама

39-річна американська акторка Ліндсей Логан опублікувала у своєму Instagram миле відео, складене з сімейних фотографій. Таким чином вона привітала свого чоловіка — фінансиста Бадера Шаммаса — з днем народження.

На знімках Бадер позує разом із дружиною, а також із їхнім спільним сином — 2,5-річним Луаєм.

Ліндсей Логан із чоловіком, фото: instagram.com/lindsaylohan

Чоловік Ліндсей Логан із їхнім сином, фото: instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей Логан із чоловіком, фото: instagram.com/lindsaylohan

«З днем народження, моя найулюбленіша людина! Ти — неймовірний чоловік, найлюблячіший батько і той друг, про якого мріє кожен. Твоя любов і турбота про нашу сім’ю, та радість, яку ти даруєш Луаю щодня, значать для мене більше, ніж можна висловити словами. Дякую тобі за життя, яке ми побудували разом, за твою силу, твою відданість і за те, що ти завжди вірив у наше майбутнє. Луаю та мені дуже пощастило, що ти є у нас. Я люблю тебе безмежно», — написала Ліндсей під публікацією.

Реклама

Чоловік Ліндсей Логан із їхнім сином, фото: instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей Логан із чоловіком, фото: instagram.com/lindsaylohan

Чоловік Ліндсей Логан із їхнім сином, фото: instagram.com/lindsaylohan

Зазначимо, що акторка вийшла заміж за Бадера Шаммаса у 2022 році. А познайомилася з ним Ліндсей у 2019 році в Дубаї, де вона мешкає з 2014 року.

Шаммас — успішний фінансист із Кувейту, який вже багато років будує кар’єру в банківській сфері Об’єднаних Арабських Еміратів. Він віддає перевагу усамітненому способу життя і рідко з’являється на публіці. Зараз Бадер займається незалежними інвестиціями. Згідно з його профілем у LinkedIn, він вкладає гроші в молоді компанії.

Чоловік допомагає Ліндсей у роботі. Він став одним із виконавчих продюсерів її романтичного фільму «Ірландська мрія».

Нагадаємо, що раніше Ліндсей Логан привітала молодшого брата з 30-річчям і опублікувала їхні спільні фото.

Реклама

Новини партнерів