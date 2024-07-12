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Мокра і сексуальна: британська зірка реаліті у золотому бікіні продемонструвала струнку фігуру

Мокра і сексуальна: британська зірка реаліті у золотому бікіні продемонструвала струнку фігуру

Мокра і сексуальна: британська зірка реаліті у золотому бікіні продемонструвала струнку фігуру

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі у гламурному купальнику сфотографувалася під час відпустки.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – не втомлюється ділитися з підписниками в Instagram світлинами з відпочинку.

Цього разу красуня виклала пікантне фото, на якому позувала у морі після того, як скупалася. На ній було золоте бікіні на зав'язках, у якому вона мала стрункий і спокусливий вигляд.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Свій пляжний лук Арабелла доповнила золотими сережками, ланцюжком і браслетом. 

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у мініатюрних білих стрингах похизувалася пружними сідницями.

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