Мокра і сексуальна: британська зірка реаліті у золотому бікіні продемонструвала струнку фігуру

Арабелла Чі у гламурному купальнику сфотографувалася під час відпустки.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – не втомлюється ділитися з підписниками в Instagram світлинами з відпочинку.
Цього разу красуня виклала пікантне фото, на якому позувала у морі після того, як скупалася. На ній було золоте бікіні на зав'язках, у якому вона мала стрункий і спокусливий вигляд.
Свій пляжний лук Арабелла доповнила золотими сережками, ланцюжком і браслетом.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у мініатюрних білих стрингах похизувалася пружними сідницями.
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