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Мокра і сексуальна: ексдівчина Бібера у крихітному бікіні продемонструвала струнку фігуру

Мокра і сексуальна: ексдівчина Бібера у крихітному бікіні продемонструвала струнку фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Мокра і сексуальна: ексдівчина Бібера у крихітному бікіні продемонструвала струнку фігуру

Шантель Джеффріс / Фото: Getty Images

Шантель Джеффріс приймає сонячні ванни у Маямі-Біч.

Американська діджейка, модель і колишня дівчина Джастіна Бібера – 31-річна Шантель Джеффріс – потрапила до об'єктивів папараці під час відпочинку на пляжі у Маямі. Вона тілько-но вийшла з океану, тому була вся мокра.

На дівчині було крихітне смугасте бікіні на зав'язках. Шантель перебуває у чудовій фізичній формі: у неї підтягнута фігура, плаский живіт і стрункі ноги.

Шантель Джеффріс / © Getty Images
Шантель Джеффріс / Фото: Getty Images

На обличчя вона одягла сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию – кулоном на ланцюжку.

Нагадаємо, раніше Шантель Джеффріс показала фігуру у нюдовому купальнику.

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Дата публікації
Перегляди
1001
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