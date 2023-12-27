Мокра і сексуальна: ексдівчина Бібера у крихітному бікіні продемонструвала струнку фігуру

Американська діджейка, модель і колишня дівчина Джастіна Бібера – 31-річна Шантель Джеффріс – потрапила до об'єктивів папараці під час відпочинку на пляжі у Маямі. Вона тілько-но вийшла з океану, тому була вся мокра.

На дівчині було крихітне смугасте бікіні на зав'язках. Шантель перебуває у чудовій фізичній формі: у неї підтягнута фігура, плаский живіт і стрункі ноги.

Шантель Джеффріс / Фото: Getty Images

На обличчя вона одягла сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию – кулоном на ланцюжку.

Нагадаємо, раніше Шантель Джеффріс показала фігуру у нюдовому купальнику.