Мокра і сексуальна: ексдівчина Бібера у крихітному бікіні продемонструвала струнку фігуру

Шантель Джеффріс приймає сонячні ванни у Маямі-Біч.
Американська діджейка, модель і колишня дівчина Джастіна Бібера – 31-річна Шантель Джеффріс – потрапила до об'єктивів папараці під час відпочинку на пляжі у Маямі. Вона тілько-но вийшла з океану, тому була вся мокра.
На дівчині було крихітне смугасте бікіні на зав'язках. Шантель перебуває у чудовій фізичній формі: у неї підтягнута фігура, плаский живіт і стрункі ноги.
На обличчя вона одягла сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию – кулоном на ланцюжку.
Нагадаємо, раніше Шантель Джеффріс показала фігуру у нюдовому купальнику.
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