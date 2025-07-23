Мокра і спокуслива: Кайлі Дженнер у яскравому бікіні продемонструвала гарну фігуру

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

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Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram гарячі світлини з грецьких канікул. Красуня вирішила пофотографуватися під час морської прогулянки на яхті.

Було так спекотно, що зірка реаліті освіжилася під душем, а потім мокрою позувала перед фотокамерою. Вона була одягнена у стильне жовте бікіні з чорною облямівкою і принтом із логотипом бренду Chanel.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Дженнер похизувалася підтягнутим тілом і спокусливими формами.

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Свій лук вона доповнила великими сережками-кільцями та срібними браслетами і каблучками.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер похизувалася стрункою фігурою у леопардовому купальнику.

© Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер Кайлі Дженнер / © Associated Press Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images