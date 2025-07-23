- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
Мокра і спокуслива: Кайлі Дженнер у яскравому бікіні продемонструвала гарну фігуру
Зірка реаліті і бізнесвумен потішила підписників у соцмережі пікантними знімками.
Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram гарячі світлини з грецьких канікул. Красуня вирішила пофотографуватися під час морської прогулянки на яхті.
Було так спекотно, що зірка реаліті освіжилася під душем, а потім мокрою позувала перед фотокамерою. Вона була одягнена у стильне жовте бікіні з чорною облямівкою і принтом із логотипом бренду Chanel.
Дженнер похизувалася підтягнутим тілом і спокусливими формами.
Свій лук вона доповнила великими сережками-кільцями та срібними браслетами і каблучками.
Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер похизувалася стрункою фігурою у леопардовому купальнику.