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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
1 хв

Мокра і загадкова: бразильська акторка у купальнику від Saint Laurent позувала у ванні

Белла Кампос поділилася з підписками пікантними світлинами з фотосету.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Белла Кампос

Белла Кампос

Бразильська акторка Белла Кампос опублікувала в Instagram знімки зі своєї нової фотосесії, яку вона влаштувала у ванні.

Белла Кампос

Белла Кампос

Дівчина позувала перед об'єктивом фотокамери у чорному купальнику від Saint Laurent. На ліфі-бандо ззаду була золота застібка у вигляді логотипу французького бренду.

Белла Кампос

Белла Кампос

Белла Кампос

Белла Кампос

Світлини вийшли загадковими і пікантними.

Белла Кампос

Белла Кампос

Нагадаємо, раніше Белла Кампос продемонструвала струнку фігуру у чорному купальнику з червоною облямівкою і принтом вишень.

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