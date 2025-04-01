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- Шоу-бізнес
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Мокра і загадкова: бразильська акторка у купальнику від Saint Laurent позувала у ванні
Белла Кампос поділилася з підписками пікантними світлинами з фотосету.
Бразильська акторка Белла Кампос опублікувала в Instagram знімки зі своєї нової фотосесії, яку вона влаштувала у ванні.
Дівчина позувала перед об'єктивом фотокамери у чорному купальнику від Saint Laurent. На ліфі-бандо ззаду була золота застібка у вигляді логотипу французького бренду.
Світлини вийшли загадковими і пікантними.
Нагадаємо, раніше Белла Кампос продемонструвала струнку фігуру у чорному купальнику з червоною облямівкою і принтом вишень.