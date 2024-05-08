Мокра та гола: співачка Doja Cat шокувала вибором трьох відвертих образів для Met Gala

Це була найепатажніша поява вечора.
Цього року співачка Doja Cat вирішила стати безперечно зіркою Met Gala, оскільки її образи обговорюють усі. Готував епатажну красуню до балу Гурам Гвасалія – креативний директор Модного дому Vetements. Він також позував із нею перед фотографами.
Поява Doja Cat була певним перфомансом, оскільки складалася з трьох голих образів.
Перше вбрання складалося з білого махрового рушника, який обвивав її тіло та волосся. Доповнили цей ванний лук діамантові прикраси, артмакіяж та прозорі мюлі на платформах та величезних підборах. Цей образ і рушник нагадав схожу появу Ріти Ори на MTV Europe Music Awards-2017.
Червоною доріжкою вони дефілювали з Гвасалією, який одягнувся у все чорне. Вони трималися за руки.
Друге вбрання було сміливішим, оскільки співачка вийшла до фотографів Met Gala в абсолютно мокрій і прозорій сукні. Вбрання ефектно прилипало до її тіла, водночас оголюючи деякі його частини.
Через те, що тканина була мокрою, на ній створювалося драпування від дотиків з тілом.
Макіяж у неї залишився тим самим – сльози з блискітками, однак вона зняла прикраси з величезними жовтими діамантами.
Гурам залишився в тому самому вбранні.
Останній образ був явно натхненний Б'янкою Цензорі — коханою Каньє Веста, яка часто з'являється на вулиці у прозорих колготках та відвертих сукнях. Річ у тому, що Doja Cat одягла комплект від Vetements, що складався з прозорого капронового топу та колготок. Речі нічого не прикривали на її тілі. Також можна помітити, що на грудях співачки з'явився величезний шрам, ймовірно, вона нещодавно робила підтяжку грудей.
Буквально за два дні до Met Gala співачку Doja Cat помітили дорогою на вечірку в довгому плащі і теж в компанії цього відомого модельєра. Тоді вона теж була майже гола.
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