Мокра у фонтані: Кендалл Дженнер на зніманнях реклами Calvin Klein у Нью-Йорку

Незабаром ми побачимо нову рекламу із цією моделлю.
Представниця клану Кардашян-Дженнер — 27-річна Кендал — потрапила в об'єктиви папараці в Нью-Йорку. Дівчина позувала у величезному фонтані у центрі міста. Кадри були створені для нового рекламного ролика бренду Calvin Klein.
На Кендалл була чорна мінісукня, яку стилісти поєднали з блакитним стильним тренчем. Також модель одягла чорні шкарпетки та лофери.
Макіяж для знімання їй зробили лаконічним та дуже натуральним, а волосся уклали у легкі хвилі.
Нагадаємо, що нещодавно також у схожому образі під приціл папараці у Нью-Йорку потрапила акторка Дженніфер Лоуренс. Зірку помітили у тренчі та стильному костюмі, а також із собаками.
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