Мокра у фонтані: Кендалл Дженнер на зніманнях реклами Calvin Klein у Нью-Йорку

Представниця клану Кардашян-Дженнер — 27-річна Кендал — потрапила в об'єктиви папараці в Нью-Йорку. Дівчина позувала у величезному фонтані у центрі міста. Кадри були створені для нового рекламного ролика бренду Calvin Klein.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

На Кендалл була чорна мінісукня, яку стилісти поєднали з блакитним стильним тренчем. Також модель одягла чорні шкарпетки та лофери.

Макіяж для знімання їй зробили лаконічним та дуже натуральним, а волосся уклали у легкі хвилі.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно також у схожому образі під приціл папараці у Нью-Йорку потрапила акторка Дженніфер Лоуренс. Зірку помітили у тренчі та стильному костюмі, а також із собаками.

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