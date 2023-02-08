Мокрий і сексуальний: "Холостяк-12" Алекс Топольський похизувався оголеним торсом

Головний герой 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – Алекс Топольський – опублікував в Instagram серію знімків із нової фотосесії, знятої на Балі, де нині він мешкає. Авторкою фотосету виступила POLI Hryhorchuk.

Фото POLI Hryhorchuk

Фото POLI Hryhorchuk

На світлинах Алекс постав мокрим і з оголеним сексуальним торсом. Він позував в океані.

Фото POLI Hryhorchuk

Фото POLI Hryhorchuk

Пікантні знімки супроводжує допис Топольського про кохання. Чоловік зізнався, що він боїться кохати і натякнув, що, можливо, це через те, що він мав нещасливий попередній досвід стосунків. Але, незважаючи на це, потрібно рухатися далі, усвідомивши свої помилки.

Алекс також назвав своє життєве кредо – що б не відбувалося в житті – ніколи не припиняти ним насолоджуватися.

"Іноді я боюся кохати. У мене бувають моменти, коли я боюся кохати. Я думаю багато хто з вас в одному човні разом зі мною. Можливо ми боїмося кохати тому що в якийсь момент життєвого шляху ми набули такого досвіду, що кохання може поранити нас і загалом небезпечне.

Можливо, ми свідомо чи не свідомо віримо, що кохання – це ризик, на який ми не можемо піти, тому ми пробували і це закінчилося плачевно у минулому.

Але, я усвідомив, що навіть якщо щось сталося у минулому, зовсім не означає – це станеться знову. Минуле не визначає моє майбутнє, як і ваше. Завжди можна перевернути сторінку у житті та почати жити з чистого аркуша. Життя – це суцільна робота над помилками. Важливо засвоювати урок своєчасно, ловити інсайт і рухатися вперед.

Мені імпонує життєве кредо Метью Макконахі – "jkl". Just keep living - просто продовжуйте жити :) Моє кредо утворилося кілька років тому – "не важливо, що б не відбувалося в житті – ніколи не переставати ним насолоджуватися". Я готовий перегорнути сторінку", - написав Алекс.

Нагадаємо, раніше Алекс Топольський зізнався, чи вільне його серце.

Читайте також: