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Моліться за Україну: гостя церемонії BAFTA присвятила татуювання Україні

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Моліться за Україну: гостя церемонії BAFTA присвятила татуювання Україні

Церемонія BAFTA 2022 / Getty Images

У всьому світі люди намагаються підтримати Україну. Ця дівчина вирішила привернути увагу до війни у нашій країні дуже незвичайним чином.

13 березня в лондонському Альберт-Холі відбулася церемонія вручення премії BAFTA, яку традиційно відвідала величезна кількість зірок та гостей.

Одна з гостей заходу з'явилася на червоній доріжці з незвичайним татуюванням у вигляді напису Pray for Ukraine (Моліться за Україну). Під написом у дівчини був великий хрест.

Церемонія BAFTA 2022 / © Getty Images
Церемонія BAFTA 2022 / Getty Images

Також під час цього заходу відзначилася і акторка Ребел Вілсон. Зірка звернулася до Путіна та показала йому середній палець.

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