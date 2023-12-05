Молочний зуб із карієсом: Вікторія Бекхем шокувала знахідкою в будинку

Дизайнерка та екс-солістка попгрупи Spice Girls – 49-річна Вікторія Бекхем – стала активним користувачем Instagram. Але якщо вчора вона показувала миле фото чоловіка Девіда, який готує вечерю, то сьогодні здивувала – а когось шокувала – тим, що знайшла в будинку.

Девід Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Віккі запостила фото, на якому зображений молочний зуб, схоже, з карієсом.

Вікторія Бекхем знайшла молочний зуб у будинку / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

"Знайшла старий молочний зуб", — написала дизайнерка. І додала: "Бруклін, хочеш його повернути?" – маючи на увазі свого старшого 24-річного сина.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала дитяче фото, на якому вона знята зі своєю сестрою Луїзою. Дівчатка в однакових рожевих сукнях та білих гольфах сидять на капоті "Роллс-Ройса".

Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

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