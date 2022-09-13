Молода матуся: папараці заскочили Ріанну у міні зі сміливим декольте і зі склянкою віскі

Три місяці тому співачка вперше стала мамою, але вона знаходить час для відпочинку з коханим.

Папараці заскочили молоду матусю Ріанну зі своїм бойфрендом – репером A$AP Rocky – на вечірці. Зіркова пара не дуже була рада зустрічі з фотографами. Судячи із фото, їхня охорона почала забороняти папараці знімати.

Попдіва тримала у руці склянку з віскі і усміхалася на камери.

Ріанна / Фото: Getty Images

Рірі мала прекрасний вигляд. На ній був чорний атласний топ-корсет від Rosamosario з відвертим декольте і шкіряна мініспідниця, а також чорний жакет-смокінг Balenciaga.

Ріанна і A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Аутфіт красуня доповнила босоніжками Saint Laurent і клатчем від The ​​Attico. Шию вона прикрасила розкішним діамантовим кольє, а вуха – діамантовими сережками. Зачіска з чубчиком, макіяж з блискітками та коричневою помадою і графітовий манікюр завершим ефектний лук Ріанни.

Нагадаємо, минулого разу Рірі вийшла на прогулянку у білій футболці з принтом, чорній джинсовій мініспідниці і чорних екстравагантних ботфортах.

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