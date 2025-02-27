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Молодша сестра Кейт Мосс – Лотті – приміряла корсет від українського бренду

Молодша сестра Кейт Мосс – Лотті – приміряла корсет від українського бренду

instagram.com/lottiemossxo

Дівчина похизувалась новим образом total white.

27-річна англійська модель, зірка OnlyFans та молодша зведена сестра супермоделі Кейт Мосс – Лотті – похизувалася у своєму Instagram новим цікавим образом. Вона позувала у total white-луку.

instagram.com/lottiemossxo / ©
instagram.com/lottiemossxo

Дівчина вдягла молочний корсет від українського бренду Statnaia corsets, який доповнила молочними мінішортами. щільними білими колготками та туфлями-човниками на підборах.

instagram.com/lottiemossxo / ©
instagram.com/lottiemossxo
instagram.com/lottiemossxo / ©
instagram.com/lottiemossxo

Образ Лотті доповнювали білі хутряні сережки, золоте кольє, пишне укладання, а також макіяж у теплих відтінках.

instagram.com/lottiemossxo / ©
instagram.com/lottiemossxo
instagram.com/lottiemossxo / ©
instagram.com/lottiemossxo

Зазначимо, Лотті Мосс розпочала кар'єру моделі у підлітковому віці, підписавши контракт із модельним агентством Storm Management, яке раніше відкрило світові її старшу сестру. Її дебют відбувся 2011 року, коли їй було 13 років – вона з'явилася у фотосесії для весільного журналу. Дівчина з самого початку хотіла виділитися та побудувати власну кар'єру, не перебуваючи у тіні своєї сестри.

instagram.com/lottiemossxo / ©
instagram.com/lottiemossxo

Раніше, нагадаємо, Лотті Мосс з'явилася на вечірці в Берліні у сріблястій сукні з "голим" ефектом.

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