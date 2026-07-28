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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Молодша сестра Сандри Буллок опублікувала рідкісне дитяче фото з нею

Днями відома акторка святкувала свій день народження.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Сандра Буллок

Сандра Буллок / © Associated Press

26 липня голлівудська акторка Сандра Буллок відсвяткувала своє 62-річчя. З нагоди дня народження її молодша сестра — 56-річна Джезін Буллок-Прадо — зворушливо привітала іменинницю та поділилася рідкісними архівними фотографіями з сімейного альбому.

Сандра Буллок із молодшою сестрою, фото: instagram.com/gesinebp

Сандра Буллок із молодшою сестрою, фото: instagram.com/gesinebp

На вінтажному знімку в сепійних тонах юна Сандра — навіть без двох передніх зубів — позує у шкільній сукні, а її фірмове синьо-чорне волосся спадає до плечей. Обличчя та ця посмішка впізнаються безпомилково. На руках вона тримає свою молодшу сестру.

«З днем народження, найкраща сестро! Люблю тебе ще сильніше», — написала Джезін під фото.

Зазначимо, що Джезін Буллок-Прадо — відома шеф-кондитерка, авторка кількох кулінарних книг та ведуча кулінарних шоу. Раніше вона очолювала продюсерську компанію Сандри «Fortis Films». Сестри дуже близькі. Саме Джезін у серпні 2023 року публічно повідомила про смерть цивільного чоловіка Сандри, фотографа Браяна Рендалла, і зворушливо розповіла про те, як акторка самовіддано доглядала за ним під час важкої хвороби.

Нагадаємо, що раніше Сандра Буллок вперше за багато років з’явилася на світському заході. Акторка відвідала CinemaCon у Лас-Вегасі, щоб прорекламувати свою нову роботу — другу частину фільму «Практична магія».

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Дата публікації
Кількість переглядів
124
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