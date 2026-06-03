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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Молодшу сестру Дженніфер Лопес сфотографували папараці: який вигляд має жінка

Вона прийшла на особливий захід, щоб підтримати рідну людину.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Лінда Лопес

Лінда Лопес / © Getty Images

Молодша сестра відомої американської суперзірки Дженніфер Лопес — 54-річна Лінда Лопес — прийшла підтримати сестру на важливому заході. У Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Офісний роман», у якому Дженніфер зіграла.

Лінда — відома журналістка і телеведуча. Вона одягла довгу зелену сукню класичного дизайну, що мала V-подібне декольте і плісовану спідницю. Також сестра акторки доповнила образ чорними туфлями і укладанням.

Лінда Лопес / © Getty Images

Лінда Лопес / © Getty Images

Дженніфер же прийшла на прем’єру у вишуканій бежевій сукні з вишивками і аплікаціями від Miss Sohee з колекції весна-літо 2025.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
369
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