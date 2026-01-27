- Дата публікації
Молодший син Девіда та Вікторії Бекхемів проводить у Парижі час з дівчиною: пару помітили папараці
Молодший із трьох синів відомої британської пари Вікторії та Девіда Бекхемів — 20-річний Круз — потрапив під приціл папараці у Парижі, куди прибув зі своєю дівчиною Джекі Апостел.
Пару кілька разів бачили у столиці моди, зокрема на заході, де вшановували заслуги його 51-річної матері — їй вручили орден Мистецтв та літератури.
Уся родина зібрался разом, щоб підтримати Вікторію, але Бпукліна, звісно на заході не було. Після нагородження леді Бекхем, Круза і заскочили фотографи. Пара виходила із будівлі і трималась за руки. Хлопець одягнув штани, сорочку та бомбер, також доповнив лук яскравою краваткою. Джекі ж обрала лук у теплій кремовій гамі — поєднала трикотажну водолазку та спідницю з асиметричним подолом. Також шику її образу додала об’ємна шуба — один із трендів цього сезону.
Також закоханих сфотографували просто на вулиці. Круз і Джекі тримались за руки. Бекхем-молодший одягнув шкіряну куртку та широкі штани, а також доповнив образ великою коричневою сумкою.
Джекі ж цього разу обрала оригінальніший образ, адже одягла жакет як сукню і доповнила лук капроновими колготками та бюстьє. Із аксесуарів вона також обрала кепку, велику сумку, рукавички та туфлі-човники.
Схоже, що поєднання жакету та колгот Джекі дуже подобається, адже у схожому образі її вже фотографували рануше, причому теж у Парижі.