"Молюсь за закінчення війни": Анджеліна Джолі відвідала українських дітей-біженців у римському шпиталі

Про це акторка розповіла у своєму Instagram.
З перших днів війни Анджеліна Джолі підтримує Україну та допомагає організувати допомогу для українців, якими були змушені залишити свої будинки.
Як посол доброї волі ООН актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.
"У педіатричній лікарні Bambino Gesu у Римі я зустрілася з дітьми-біженцями, які були евакуйовані з України та зіткнулися з невизначеним майбутнім. Як і багато інших, я молюся за припинення війни. Це єдиний спосіб припинити страждання та вимушене переміщення людей", — написала Анджеліна.
Мати одного з дітей – 10-річного Артема із Чернівців – показала фотографію з Джолі на своїй сторінці у Facebook.
"Неочікуване, дуже приємне і хвилююче знайомство", — написала жінка про зустріч з акторкою.
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