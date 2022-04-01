"Молюсь за закінчення війни": Анджеліна Джолі відвідала українських дітей-біженців у римському шпиталі

Про це акторка розповіла у своєму Instagram.

З перших днів війни Анджеліна Джолі підтримує Україну та допомагає організувати допомогу для українців, якими були змушені залишити свої будинки.

Як посол доброї волі ООН актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

"У педіатричній лікарні Bambino Gesu у Римі я зустрілася з дітьми-біженцями, які були евакуйовані з України та зіткнулися з невизначеним майбутнім. Як і багато інших, я молюся за припинення війни. Це єдиний спосіб припинити страждання та вимушене переміщення людей", — написала Анджеліна.

instagram.com/angelinajolie

Мати одного з дітей – 10-річного Артема із Чернівців – показала фотографію з Джолі на своїй сторінці у Facebook.

"Неочікуване, дуже приємне і хвилююче знайомство", — написала жінка про зустріч з акторкою.

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