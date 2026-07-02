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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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MONATIK, Мішель Андраде і Latexfauna знялися у благодійній кампанії колекції прикрас Atlas Festival і Guzema Foundation

Вийшла лімітована благодійна колекція прикрас, створена за мотивами фестивальної айдентики українською художницею. Усі кошти від продажу спрямують на підтримку Сил оборони України.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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MONATIK, Мішель Андраде і Latexfauna знялися у благодійній кампанії колекції прикрас Atlas Festival і Guzema Foundation

Напередодні Atlas Festival організатори фестивалю спільно з Guzema Foundation представили лімітовану благодійну колекцію прикрас зі срібла та кераміки. Її дизайн натхненний фестивальною айдентикою, створеною українською мисткинею Машею Ревою.

До колекції увійшли дві універсальні прикраси-підвіси — око та зірка. За задумом авторів, символ ока уособлює погляд у майбутнє, а зірка — свободу, мрію та внутрішнє світло, яке допомагає рухатися вперед навіть у найскладніші часи.

Кожна прикраса складається зі срібної пластини з емаллю, кольорових керамічних намистин і вощеної нитки. Аксесуари представлені у чотирьох літніх відтінках — помаранчевому, зеленому, блакитному та рожевому. Їх можна носити як чокер, браслет або використовувати як стильний акцент у різних образах.

У Guzema Foundation зазначають, що кожна благодійна колекція — це не лише дизайнерський проєкт, а й реальна допомога українським військовим.

«Разом з Atlas Festival ми хотіли нагадати про свободу, музику, легкість та віру в майбутнє. Це наче прості речі, але під час війни вони набувають особливої цінності. Тому сьогодні важливо об’єднуватися і підтримувати Сили оборони України», — наголосили у команді фонду.

В Atlas Festival додають, що прикраси мають стати символом фестивалю, який можна носити протягом року як пам’ять про музику, єдність і спільну справу.

Обличчями благодійної кампанії стали MONATIK, фронтмен гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін, Мішель Андраде та SKYLERR. Знімання промокампанії відбулися на схилах ботанічного саду в Києві.

Усі кошти від продажу колекції будуть спрямовані на закупівлю обладнання для Сил оборони України в межах проєкту «Дронопад» та благодійного «Збору 150%».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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