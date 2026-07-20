ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Моніка Барбаро чорною мінісукнею А-силуету підкреслила стрункі ноги

36-річна акторка продемонструвала, що стриманість ніколи не виходить із моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Моніка Барбаро

Моніка Барбаро / © Getty Images

Американська акторка Моніка Барбаро потрапила до об’єктивів папараці під час прогулянки Мідтауном у Нью-Йорку.

Зірка мала ефектний вигляд у лаконічній чорній мінісукні А-силуету зі щільної тканини. Вбрання було без рукавів, мало широкий квадратний виріз, чітку геометричну форму та вільний крій, який створював виразний силует і надавав аутфіту архітектурності. Довжина міні ідеально підкреслила її стрункі ноги.

Моніка Барбаро / © Getty Images

Моніка Барбаро / © Getty Images

Образ Барбаро доповнила чорними мюлями на шпильках. Волосся вона розпустила, наділа на обличчя чорні сонцезахисні окуляри та зробила макіяж з персиковими рум’янами.

Нагадуємо, Моніка Барбаро в білизняній сукні з мереживом позувала в обіймах колишнього безхатька.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie