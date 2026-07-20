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- Шоу-бізнес
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Моніка Барбаро чорною мінісукнею А-силуету підкреслила стрункі ноги
36-річна акторка продемонструвала, що стриманість ніколи не виходить із моди.
Американська акторка Моніка Барбаро потрапила до об’єктивів папараці під час прогулянки Мідтауном у Нью-Йорку.
Зірка мала ефектний вигляд у лаконічній чорній мінісукні А-силуету зі щільної тканини. Вбрання було без рукавів, мало широкий квадратний виріз, чітку геометричну форму та вільний крій, який створював виразний силует і надавав аутфіту архітектурності. Довжина міні ідеально підкреслила її стрункі ноги.
Образ Барбаро доповнила чорними мюлями на шпильках. Волосся вона розпустила, наділа на обличчя чорні сонцезахисні окуляри та зробила макіяж з персиковими рум’янами.
Нагадуємо, Моніка Барбаро в білизняній сукні з мереживом позувала в обіймах колишнього безхатька.