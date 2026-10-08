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- Шоу-бізнес
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Моніка Беллуччі позувала у сукні з оголеною спиною та високим розрізом
Італійка взяла участь у стильній фотосесії для глянцевого журналу.
62-річна італійська акторка та модель — Моніка Беллуччі — знову змусила шанувальників захоплюватися своєю зовнішністю. Зірка взяла участь у фотосесії для жовтневого випуску Harper’s Bazaar España.
У своєму Instagram вона опублікувала нові фотографії, на яких продемонструвала свою фігуру та елегантні образи.
На знімках Беллуччі позує перед камерою в ефектних сукнях, лаковому плащі з хутром та стильних костюмах.
На одному зі знімків акторка зазнімкована у сукні, яка оголює її спину та ногу.
В інтерв’ю журналу Беллуччі розповіла про дорослішання, прийняття свого віку та жіночність.
Нові фотографії Моніки викликали бурхливу реакцію в Мережі. Користувачі відзначають, що зірка має розкішний вигляд і з роками зберігає свій впізнаваний шарм.
Нагадаємо, раніше Моніка Беллуччі розкрила секрет своєї фігури — вона їсть пасту і майже не займається спортом.