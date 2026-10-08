ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
564
Час на прочитання
1 хв

Моніка Беллуччі позувала у сукні з оголеною спиною та високим розрізом

Італійка взяла участь у стильній фотосесії для глянцевого журналу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

62-річна італійська акторка та модель — Моніка Беллуччі — знову змусила шанувальників захоплюватися своєю зовнішністю. Зірка взяла участь у фотосесії для жовтневого випуску Harper’s Bazaar España.

У своєму Instagram вона опублікувала нові фотографії, на яких продемонструвала свою фігуру та елегантні образи.

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

На знімках Беллуччі позує перед камерою в ефектних сукнях, лаковому плащі з хутром та стильних костюмах.

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

На одному зі знімків акторка зазнімкована у сукні, яка оголює її спину та ногу.

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

В інтерв’ю журналу Беллуччі розповіла про дорослішання, прийняття свого віку та жіночність.

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Нові фотографії Моніки викликали бурхливу реакцію в Мережі. Користувачі відзначають, що зірка має розкішний вигляд і з роками зберігає свій впізнаваний шарм.

Нагадаємо, раніше Моніка Беллуччі розкрила секрет своєї фігури — вона їсть пасту і майже не займається спортом.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie