Моніка Беллуччі позувала у сукні з оголеною спиною та високим розрізом

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

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62-річна італійська акторка та модель — Моніка Беллуччі — знову змусила шанувальників захоплюватися своєю зовнішністю. Зірка взяла участь у фотосесії для жовтневого випуску Harper’s Bazaar España.

У своєму Instagram вона опублікувала нові фотографії, на яких продемонструвала свою фігуру та елегантні образи.

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Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

На знімках Беллуччі позує перед камерою в ефектних сукнях, лаковому плащі з хутром та стильних костюмах.

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Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

На одному зі знімків акторка зазнімкована у сукні, яка оголює її спину та ногу.

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

В інтерв’ю журналу Беллуччі розповіла про дорослішання, прийняття свого віку та жіночність.

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Нові фотографії Моніки викликали бурхливу реакцію в Мережі. Користувачі відзначають, що зірка має розкішний вигляд і з роками зберігає свій впізнаваний шарм.

Нагадаємо, раніше Моніка Беллуччі розкрила секрет своєї фігури — вона їсть пасту і майже не займається спортом.

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