- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 372
- Час на прочитання
- 1 хв
Моніка Беллуччі позувала зі своєю молодшою донькою — який вона має вигляд
Схоже, Леоні Кассель теж планує стати моделлю, як і її сестра.
61-річна італійська акторка і модель — Моніка Беллуччі — мама двох доньок — 21-річної Дєви і 16-річної Леоні. Їхній батько — колишній чоловік акторки, 59-річний актор Венсан Кассель.
Дєва давно почала свою модельну кар’єру: вона обличчя Dolce & Gabbana, бере участь у модних показах відомих брендів і знімається для популярних журналів, а також уже пробує себе в кіно, продовжуючи сімейну традицію. І ось, схоже, молодша донька Моніки — Леоні — теж планує стати моделлю. Разом з мамою вона з’явилася на сторінках італійської редакції Vogue.
На обкладинці глянцю дівчина позувала в шкіряній куртці, джинсах і сонцезахисних окулярах.
«Мій єдиний зразок для наслідування — це моя сестра Дєва. Вона завжди мене надихала; вона була моїм кумиром усе моє життя. Іноді я дивилася на неї як на богиню», — зізналася Леоні в інтерв’ю глянцю.
На деяких знімках дівчина позувала зі своєю зірковою мамою.
