ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
1 хв

Моніка Беллуччі позувала зі своєю молодшою донькою — який вона має вигляд

Схоже, Леоні Кассель теж планує стати моделлю, як і її сестра.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Моніка Беллуччі / © Getty Images

61-річна італійська акторка і модель — Моніка Беллуччі — мама двох доньок — 21-річної Дєви і 16-річної Леоні. Їхній батько — колишній чоловік акторки, 59-річний актор Венсан Кассель.

Дєва давно почала свою модельну кар’єру: вона обличчя Dolce & Gabbana, бере участь у модних показах відомих брендів і знімається для популярних журналів, а також уже пробує себе в кіно, продовжуючи сімейну традицію. І ось, схоже, молодша донька Моніки — Леоні — теж планує стати моделлю. Разом з мамою вона з’явилася на сторінках італійської редакції Vogue.

На обкладинці глянцю дівчина позувала в шкіряній куртці, джинсах і сонцезахисних окулярах.

Леоні Кассель, фото: instagram.com/vogueitalia

«Мій єдиний зразок для наслідування — це моя сестра Дєва. Вона завжди мене надихала; вона була моїм кумиром усе моє життя. Іноді я дивилася на неї як на богиню», — зізналася Леоні в інтерв’ю глянцю.

На деяких знімках дівчина позувала зі своєю зірковою мамою.

Моніка Беллуччі з дочкою Леоні, фото: instagram.com/vogueitalia

Раніше, нагадаємо, дочка-модель Ніколь Кідман знялася для глянцю в образах від Dior і розповіла про маму. Дівчина активно розвиває свою модельну кар’єру.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie