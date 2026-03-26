Моніка Беллуччі / © Getty Images

61-річна італійська акторка і модель — Моніка Беллуччі — мама двох доньок — 21-річної Дєви і 16-річної Леоні. Їхній батько — колишній чоловік акторки, 59-річний актор Венсан Кассель.

Дєва давно почала свою модельну кар’єру: вона обличчя Dolce & Gabbana, бере участь у модних показах відомих брендів і знімається для популярних журналів, а також уже пробує себе в кіно, продовжуючи сімейну традицію. І ось, схоже, молодша донька Моніки — Леоні — теж планує стати моделлю. Разом з мамою вона з’явилася на сторінках італійської редакції Vogue.

На обкладинці глянцю дівчина позувала в шкіряній куртці, джинсах і сонцезахисних окулярах.

Леоні Кассель, фото: instagram.com/vogueitalia

«Мій єдиний зразок для наслідування — це моя сестра Дєва. Вона завжди мене надихала; вона була моїм кумиром усе моє життя. Іноді я дивилася на неї як на богиню», — зізналася Леоні в інтерв’ю глянцю.

На деяких знімках дівчина позувала зі своєю зірковою мамою.

Моніка Беллуччі з дочкою Леоні, фото: instagram.com/vogueitalia

Раніше, нагадаємо, дочка-модель Ніколь Кідман знялася для глянцю в образах від Dior і розповіла про маму. Дівчина активно розвиває свою модельну кар’єру.