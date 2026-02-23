Моніка Беллуччі в елегантній сукні з відкритими плечима з’явилася на церемонії BAFTA в Лондоні

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі відвідала 79-ту церемонію вручення премії BAFTA, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні.

Акторка з’явилася перед публікою в елегантній сукні максі свого улюбленого чорного кольору від бренду Stella McCartney. Вбрання мало довгі рукави, відкриті плечі і глибоке декольте.

Сукню Моніка скомбінувала з чорними босоніжками на високих платформах і підборах та з невеликим чорним клатчем із аплікацією, яка імітувала квітку.

На шиї у Беллуччі було розкішне кольє з діамантами і сапфірами від Cartier з колекції En Équilibre, а на руці — каблучка. У неї було укладання з чубчиком і макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі у гарних сукнях і діамантах знялася для глянцю.